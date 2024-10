Os jogadores do Benfica Tiago Gouveia e Prestianni estão lesionados e falham o jogo de amanhã com o Santa Clara para a Taça da Liga. Todos os outros jogadores estão disponíveis para o encontro no Estádio da Luz, mas o treinador, Bruno Lage, pode avançar com alterações tendo em conta que, no sábado, o Benfica jogo em Faro para a 10ª jornada do Campeonato.