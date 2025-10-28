Desporto
Taça da Liga. Benfica com poucas mexidas na receção ao Tondela
O Benfica recebe amanhã, quarta-feira, o Tondela a contar para a Taça da Liga. A equipa da Luz é a detentora da Taça da Liga e procura o nono triunfo.
Quanto a Dedic e Nuno Félix treinaram no ginásio e ainda recuperam de lesões.
Esta terça-feira, José Mourinho falou sobre o impacto das eleições do Benfica no estrangeiro e garantiu que jogadores têm estado imunes ao momento eleitoral no clube.
O jogo realiza-se amanhã, na Luz, às 20:45.