Taça da Liga. Benfica com poucas mexidas na receção ao Tondela

José Mourinho poderá dar minutos a alguns jogadores menos utilizados. Esta manhã, Manu Silva voltou a treinar no relvado, Alexander Bah fez trabalho individualizado.



Quanto a Dedic e Nuno Félix treinaram no ginásio e ainda recuperam de lesões.



Esta terça-feira, José Mourinho falou sobre o impacto das eleições do Benfica no estrangeiro e garantiu que jogadores têm estado imunes ao momento eleitoral no clube.



O jogo realiza-se amanhã, na Luz, às 20:45.

