Taça da Liga. FC Porto recebe o Mafra

O FC Porto está a preparar o jogo de amanhã com o Mafra. É a 1ª jornada do grupo A da Taça da Liga. Além dos internacionais que estão ao serviço das seleções, Sérgio Conceição não pode contar com Zaidu, Veron e Evanilson.