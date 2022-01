Taça da Liga. Sporting vence Santa Clara por 2-1

A final da Taça da Liga vai ser entre o Benfica e o Sporting, no próximo sábado, em Leiria. Os leões derrotaram o Santa Clara por 2-1, mas estiveram a perder. Mário Silva mostrou-se triste com a derrota e considera exagerada a expulsão de Rui Costa no lance do penalti do Sporting. Rúben Amorim diz que os leões foram justos vencedores.