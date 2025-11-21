Desporto
Taça de Portugal. Atlético reencontra Benfica mais de 40 anos depois
O Sport Lisboa e Benfica, recordista de títulos e finalista vencido na última temporada, visita hoje o Atlético, da Liga 3, no encontro que abre a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol. As duas equipas voltam a reencontrar-se esta sexta-feira, passados 43 anos.
A RTP foi com António Oliveira, um adepto do Atletico Clube de portugal e recorda com saudade o último encontro com os encarnados.
"Aquele dia foi especial. Estava tudo cheio. Nunca vi a Tapadinha [Estádio] assim. Esse jogo foi um grande jogo. Empatamos com o Benfica."