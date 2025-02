Taça de Portugal. Benfica vai lutar pelas meias-finais da prova rainha

Foto: Rui Minderico - Lusa

A vitória por 3-0 frente ao Boavista, na última jornada do campeonato, não trouxe mais problemas físicos ao plantel. No entanto, Bruno Lage continua sem poder contar com vários lesionados.



Alexander Bah, Manu Silva, Di María, Florentino, Renato Sanches e Tiago Gouveia continuam fora das opções para o técnico benfiquista.



Os 'encarnados' não perdem há sete partidas e entram esta quarta-feira em campo numa prova onde já não disputam a final há quase oito anos.



A Taça de Portugal é o único título nacional que escapa a Bruno Lage. Na conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Sporting de Braga, o treinador do Benfica deixou elogios a Carlos Carvalhal.



Bruno Lage lembrou que o Benfica não vai ao Jamor há muito tempo e que é preciso pensar jogo a jogo por um troféu que a equipa da Luz quer conquistar e juntar à Taça da Liga.