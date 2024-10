Estela Silva - Lusa

O treinador do Sport Lisboa e Benfica ficou satisfeito com a resposta dos jogadores menos utilizados no jogo do Benfica contra o Pevidém para a Taça de Portugal, que venceu por 2-0, no sábado à noite em Moreira de Cónegos. Apesar da derrota, o treinador do Pevidém manifestou-se orgulhoso com o desempenho da equipa.