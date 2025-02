O jogador do Sporting de Braga Paulo Oliveira lamenta a perda de bola no lance que ditou o único golo do jogo e o treinador Carlos Carvalhal considera que a equipa caiu de pé. Do lado do Benfica, o técnico Bruno Lage fala num objetivo cumprido com justiça e Pavlidis mostra-se feliz pelo bom momento que está a viver.