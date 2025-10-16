Desporto
Taça de Portugal. Chaves recusa ansiedade frente ao Benfica
O treinador do Desportivo de Chaves, Filipe Martins, diz querer que a equipa seja muito competente e ambiciosa na receção ao Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, reconhecendo o favoritismo do adversário.
“É um jogo importante para todos, para o clube e para a região. Será um teste para elevar os níveis de intensidade e de competitividade que tivemos até agora, contra uma excelente equipa e acho que temos tudo a ganhar, nada a perder. A responsabilidade e o favoritismo estão do lado do adversário, mas a ambição tem de estar toda do nosso lado”, reiterou o treinador do Desportivo de Chaves, Filipe Martins, em conferência de antevisão à partida.
Para conseguir discutir a eliminatória, o timoneiro espera que a equipa seja competente, “quase perfeita”, para contrariar os argumentos do adversário.