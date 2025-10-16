Taça de Portugal. Chaves recusa ansiedade frente ao Benfica

Depois de vencer o Paredes (2-0) na segunda ronda da Taça de Portugal em futebol, o Desportivo de Chaves defronta na sexta-feira, em Trás-os-Montes, o Benfica, recordista da prova rainha, em encontro que os transmontanos encaram como “um teste”.



“É um jogo importante para todos, para o clube e para a região. Será um teste para elevar os níveis de intensidade e de competitividade que tivemos até agora, contra uma excelente equipa e acho que temos tudo a ganhar, nada a perder. A responsabilidade e o favoritismo estão do lado do adversário, mas a ambição tem de estar toda do nosso lado”, reiterou o treinador do Desportivo de Chaves, Filipe Martins, em conferência de antevisão à partida.



Para conseguir discutir a eliminatória, o timoneiro espera que a equipa seja competente, “quase perfeita”, para contrariar os argumentos do adversário.