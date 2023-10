Taça de Portugal. FC Porto prepara jogo com Vilar de Perdizes

O Futebol Clube do Porto só tem dois defesas centrais disponíveis, Zé Pedro e Fábio Cardoso, para o jogo de sexta-feira da Taça de Portugal, frente ao Vilar de Perdizes.

Sérgio Conceição tem vários defesas lesionados, como Pepe, Marcano, também o lateral Zaidu, e não pode contar também com David Carmo, que foi expulso na última partida da Liga e está castigado.



O técnico portista adiantou que o médio ofensivo Ivan Jaime também está lesionado e fora das opções para amanhã.



O Vilar de Perdizes, que joga na serie A do Campeonato de Portugal, a quarta divisão do futebol português, vai receber o Porto

em Chaves, neste encontro da terceira eliminatória da Taça.