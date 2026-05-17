Desporto
Taça de Portugal feminina. Benfica vence clássico inédito no Jamor
O Benfica derrotou o Porto e conquistou a Taça de Futebol feminina. As águias venceram por 2-0 no Jamor, com golos de Caroline Moller.
Assim, o Benfica destacou-se do Futebol Benfica, que tem dois troféus, e igualou o Sporting no segundo lugar de ranking liderado pelo 1.º Dezembro, com sete.
O jogo de hoje tinha não só a particularidade de ser o primeiro clássico entre Benfica e FC Porto no futebol feminino, mas também um duelo entre dois treinadores que se conhecem muito bem: Ivan Baptista, treinador das ‘encarnadas’, e Daniel Chaves, das ‘azuis e brancas’.