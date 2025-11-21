Desporto
Taça de Portugal. Sporting recebe o Marinhense
No Sporting, Hjulmand pode ficar no banco no jogo da Taça frente ao Marinhense. O médio dinamarquês jogou esta semana pela seleção.
Hjulmand será um dos jogadores que vai descansar, a pensar na Liga dos Campeões.
O Sporting defronta na quarta-feira o Club Brugge, o segundo classificado do campeonato belga.
Este sábado, João Virgínia deve voltar a ser titular na baliza.
Rui Borges promete apresentar uma equipa forte e com respeito pelo adversário.