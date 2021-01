Taça dos Libertadores. Santos e Palmeiras jogam final no sábado

No próximo sábado no Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro e num duelo brasileiro, Santos e Palmeiras vão jogar a final que pelo segundo ano consecutivo conta com a presença de um treinador português.



O correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra, esteve em São Paulo, e constatou que Abel Ferreira, já faz parte da história do clube.