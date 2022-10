Taça. FC Porto defronta Anadia e tem quatro ausências

O treinador do FC Porto admitiu hoje que os 'dragões' "não podem deixar de ser a equipa que são senão pode acontecer Taça", na deslocação ao Anadia, da Liga 3, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.Sérgio Conceição não escondeu a ambição de passar à próxima fase da prova, mas reconheceu que vai encarar o jogo da mesma forma que encara todos os outros.Esta deslocação acontece depois da vitória em Leverkusen e antes do clássico com o Benfica, para a I Liga, mas nem por isso Sérgio Conceição garante grandes mudanças para este encontro.





FC Porto com quatro ausentes antes do jogo com o Anadia



O FC Porto continuou hoje os trabalhos de preparação, contando com quatro 'baixas' no treino.



Para além de Pepe, que continua em tratamento à lesão o vai manter afastado dos relvados mais "umas semanas", como garantiu hoje Sérgio Conceição em conferência de imprensa, surgem agora no boletim clínico André Franco (tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo), João Mário (tratamento a uma contusão na coxa direita) e Galeno (gestão de esforço).