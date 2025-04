Tatiana Pinto: "A Seleção de Espanha dispensa apresentações"

A seleção nacional feminina iniciou a preparação para o duplo compromisso com a Espanha para a Liga das Nações. Portugal vai defrontar as campeãs do Mundo com baixas importantes.

Kika nazareth e Jéssica Silva estão ausentes devido a problemas físicos.



Lúcia Alves foi dispensada devido a lesão e Nádia Gomes foi chamada para fazer a substituição.



Ana Dias e Ana Seiça juntam-se a seleção.



As portuguesas são líderes do grupo depois da vitória com a Bélgica e do empate com a Inglaterra.



O encontro realiza-se sexta-feira em Paços de Ferreira com transmissão na RTP1 às 19h45.