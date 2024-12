João Pereira refere que as coisas complicaram-se após o golo da equipa adversária, provocando uma ânsia na busca do golo, mas "depressa não se fazem as coisas da melhor maneira", refere. "Os jogadores quiseram reagir, mas não fomos precisos no que queríamos fazer."



Quanto às escolhas dos jogadores, o treinador dos 'leões' diz que a opção foi a melhor para este jogo.