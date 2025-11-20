Desporto
The Great World Race. Atletas correm 42 quilómetros por dia nos sete continentes
A maior e mais difícil corrida do mundo chegou ao Algarve. Cada inscrição custa 50 mil dólares.
Esta foi só uma das sete etapas da maior e mais difícil maratona do mundo, que passa por todos cantos do planeta terra em apenas uma semana. É um continente por dia e em cada dia um clima diferente.
Altura, no Algarve, foi o local escolhido para a etapa Europeia, a quinta deste percurso mundial.
Christian Brown Johnson é um dos participantes e corre pela Fundação Michael J. Fox. Espera bater um recorde do livro do Guiness e sensibilizar para uma causa.
É uma prova de esforço que não está ao alcance de qualquer um e não é só pela parte física: é também na carteira. As inscrições são de 50 mil dólares por pessoa, o preço a pagar por uma experiência única de auto-superação.