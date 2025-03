O atleta do Futebol Clube de Penafiel venceu com o tempo de uma hora, 17 minutos e 51 segundos.



Em femininos, Carla Ameida, do Clube de Atletismo de Ovar foi a vencedora com o tempo de uma hora, 29 minutos e 38 segundos.



Esta prova teve como madrinha a antiga campeã olímpica, Fernanda Ribeiro.