Tóquio 2020.Presidente do COP destaca qualidade de atletas e treinadores

José Manuel Constatino, presidente do Comité Olímpico Português, considera que a qualidade dos atletas e treinadores foi a chave da prestação portuguesa nos Jogos Olímpicos. Em entrevista no Telejornal, chamou a atenção para a necessidade de reforçar o quadro de apoios e diz que Nelson Évora não deveria ter torcido por um atleta de uma outra seleção na final do triplo salto, quando Pedro Pichardo estava em prova.