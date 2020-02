Tóquio2020. Organização dos Jogos Olímpicos criou grupo de trabalho para lidar com o coronavírus

A organização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 criou um grupo de trabalho por causa do Coronavírus. A menos de seis meses do início da competição, os japoneses querem analisar a situação e garantir as medidas necessárias para que os Jogos sejam seguros para os atletas e para o público.