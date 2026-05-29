Torreense falha subida, mas vai jogar a Liga Europa

Desfecho com contornos históricos no futebol português. O Casa Pia garantiu a permanência na Primeira Liga, depois de vencer o Torreense por duas bolas a zero.

RTP
Com este resultado, a equipa de Torres Vedras falha a subida de escalão, mas carimba um inédito passaporte para a Liga Europa na próxima época.

No final do encontro, o treinador do Torreense não escondeu a frustração pela derrota, mas assumiu o orgulho na caminhada da equipa.

Do lado dos gansos, a noite foi de festa dupla: além da manutenção, o técnico do Casa Pia confirmou que vai continuar no clube na próxima temporada.
