Torreense sai derrotado com reviravolta do Sunderland ao cair do pano

O Torreense esteve na frente do marcador, prometendo mais uma grande noite europeia com assinatura portuguesa, mas deixou escapar a vantagem aos 67 minutos. O golo da vitória do Sunderland, aos 90+3, foi apontado por Sadiki.

O Torreense somou hoje a primeira derrota na Liga Europa de futebol, ao conceder a reviravolta do Sunderland em tempo de compensação.



O defesa brasileiro Volnei adiantou a formação de Torres Vedras, aos 37 minutos. Jules Ahoka e Noah Sadiki assinaram os golos da reviravolta e consumaram o triunfo dos ingleses.



Depois do triunfo sobre Lilleström na primeira jornada, o Torreense mantém-se com três pontos.



Na próxima semana, o emblema do segundo escalão português de futebol visita os húngaros do Ferencváros.



(Com Lusa)