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Treinador do Bétis espera "jogo difícil" com o FC Porto
O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, disse acreditar que o clube espanhol pode conseguir um bom resultado na receção a um "complicado" FC Porto, na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
“É uma equipa que vai sair a procurar [ganhar] o jogo, como todas as equipas grandes. Mas o importante é que enfrenta uma equipa como o Betis, que tem a personalidade de ir em busca do resultado contra qualquer adversário, mas para isso temos de ter rendimento individual alto, bom funcionamento que o grupo tem vindo a demonstrar. Amanhã [quarta-feira], contra um rival muito difícil, também nos sentimos capazes de tentar somar mais pontos.
Pellegrini diz que o Betis “chega bem, assim indicam os resultados” conseguidos na Liga espanhola, mas que esses ficam para trás e agora tem de se “focar na Champions, frente a um rival complicado, que é líder da Liga portuguesa e que é uma equipa grande e que joga normalmente na ‘Champions’”.
“Sentimos que podemos somar os três pontos amanhã [quarta-feira], superando um rival muito complicado, mas temos de o fazer não pelo que fizemos antes, mas a continuar a fazer o que fizemos nos jogos anteriores, ser uma equipa comprometida, intensa, com personalidade e com um grupo de jogadores muito fortes, que me dá garantias”, assumiu.
O Betis estreou-se nesta edição da Liga dos Campeões com um triunfo em casa do Lille (3-2), mas o chileno alerta que esse “resultado não tem qualquer relação com o jogo” com os campeões portugueses, que será um encontro histórico para os sevilhanos, que vão voltar a jogar a ‘Champions’ em casa 21 anos depois.
“Sem duvidas que é um encontro especial, é uma competição que o Betis apenas jogou uma vez nos seus 120 anos. Por isso, foi um grande feito do grupo conseguir jogar novamente. Creio que esse ambiente, apesar de ser na ‘Champions’, os adeptos do Betis já o produz todos os jogos. [...] A equipa sente maior compromisso com uma massa adepta que a apoia assim e oxalá amanhã lhe possamos dedicar um triunfo nesta competição tão importante”, afirmou.
Na sua nona temporada no Betis, o central Marc Bartra lembra que tinha 14 anos quando o clube esteve pela única vez na ‘Champions’ e que espera deixar boas memórias nos jovens adeptos ‘beticos’ que vão ver a sua equipa jogar a mais importante competição europeia de clubes pela primeira vez.
Sobre o FC Porto, o experiente catalão diz que “é uma equipa que, com bola, está habituada a atacar, com jogadores de muito qualidade e capazes de desequilibrar na frente”.
“Não quero destacar nenhum [jogador do FC Porto], porque há muito boas individualidades, mas a nível de grupo vai exigir-nos a nossa melhor versão, tanto sem bola, como com bola, para poder competir ao máximo e conseguir um bom resultado”, afirmou.
Com três pontos, o Betis recebe na quarta-feira, às 20:00, o FC Porto, derrotado na estreia em casa pelo Manchester City, numa partida que será arbitrada pelo francês Clément Turpin.
(Com Lusa)