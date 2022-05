Treinador do Botafogo feliz por concretizar sonho de treinar uma equipa no Brasil

O português Luís Castro, que orientou o Shaktar Donetsk, manifesta profunda tristeza pelo que está a acontecer na Ucrânia. Agora, está no Rio de Janeiro, à frente do Botafogo e revelou à RTP que concretizou o sonho de orientar uma equipa no Brasil.