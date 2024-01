O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Futebol Clube do Porto e anulou a interdição de um jogo no Estádio do Dragão.

Recordo que em outubro do ano passado, o Conselho de Disciplina castigou os dragões depois do rebentamento de um petardo que feriu duas crianças no jogo da primeira jornada da Liga em Moreira de Cónegos.



Na altura, dois adeptos do FC Porto foram detidos na sequência do incidente.



Agora, o Tribunal Arbitral do Desporto decidiu anular o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.