Tribunal declarou nulo um castigo de interdição por cinco jogos do Estádio da Luz

O Tribunal Arbitral do Desporto declarou nulo um castigo de interdição por cinco jogos do Estádio da Luz. O Conselho de Disciplina da Fedaração Portuguesa de Futebol tinha castigado o Benfica em dois processos, com quatro e mais um jogo de interdição, por alegado apoio ilícito a claques não legalizadas, mas o Tribunal Arbitral do Desporto considerou aquele organismo não tem competência para tomar esse tipo de decisão.