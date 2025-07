O Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia proferiu, esta terça-feira, a sentença de insolvência do Boavista. A decisão judicial ocorreu já depois dos terrenos do Estádio do Bessa terem sido arrematados, em leilão, por cerca de cinco milhões e meio de euros.

O clube, que corre o risco de descer às distritais depois de falhar a inscrição na segunda Liga queria travar este leilão na passada sexta-feira, e avançou com o pedido de declaração de insolvência no tribunal.



No entanto, a decisão do tribunal acabou por acontecer já após o fim do leilão, onde os terrenos foram vendidos acima do valor mínimo.