Uribe é a grande baixa do Porto para o jogo em Guimarães

Os dragões também não podem contar com Manafá e com Bruno Costa. Sérgio Conceição vai regressar ao banco, depois de cumprir um jogo de castigo. Se não perder, o Porto estabelece um novo recorde no futebol português, com 57 jogos sem sofrer derrotas no campeonato.