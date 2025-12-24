Varandas admite que penálti contra Santa Clara, na Taça de Portugal, foi um erro

Em declarações aos jornalistas após o triunfo 'verde e branco' sobre o Vitória de Guimarães (4-1), num jogo referente à 15.ª jornada da I Liga, disputado na quarta-feira, o dirigente considerou que a falta sobre Hjulmand na origem ao penálti convertido por Suárez, que permitiu aos 'leões' fazerem o 2-2 aos 90 16 minutos e vencerem no prolongamento (3-2), não existiu.





"O penálti assinalado pelo João Pinheiro, na minha opinião, não é penálti. Há toque na cara, e o videoárbitro faz referência ao João Pinheiro a dizer que há penálti, logo. A seguir, estiveram, de uma forma inexplicável, durante 12 ou 13 minutos, a ver se havia fora de jogo. O presidente do Sporting considera que não há penálti e também é incompreensível como estão 12 minutos a querer encontrar um fora de jogo", disse.



O presidente 'leonino' referiu que "as pessoas não estão habituadas ao erro natural a favor do Sporting" e defendeu que a arbitragem em Portugal é independente desde que José Fontelas Gomes, o antecessor de Luciano Gonçalves na presidência do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assumiu o cargo em 2016.

Frederico Varandas lamentou o "nível de ruído absurdo" em torno da arbitragem em Portugal e considerou desadequado rotular de "insustentável" a situação atual, tendo defendido que "insustentáveis" foram os 40 anos de reuniões entre Pinto da Costa [antigo presidente do FC Porto] e Luís Filipe Vieira [antigo presidente do Benfica] para definirem os presidentes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ou da FPF.Um erro normal, seja dos jogadores, do treinador, do presidente ou do árbitro, durante décadas teve uma forma completamente desproporcionada", frisou.