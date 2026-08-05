Volta a Portugal. Bicicletas e ciclistas regressam hoje à grande prova de ciclismo nacional

A edição deste ano surge com novidades e marca o início de um novo ciclo na principal prova velocipédica nacional, agora organizada pela empresa espanhola Emesports, que sucede à Podium Sports. O percurso foi desenhado para proporcionar oportunidades tanto aos velocistas como aos trepadores, com um equilíbrio entre etapas planas, montanhosas e um contrarrelógio individual.

As três primeiras etapas em linha apresentam perfis relativamente acessíveis e deverão favorecer chegadas ao sprint. O percurso passa pela Lourinhã, Sintra, Sines, Albufeira, Beja e Elvas, assinalando também o regresso da Volta ao Alentejo e ao Algarve, regiões que não integravam o trajeto da corrida há vários anos.



Depois do contrarrelógio e do dia de descanso em Santa Maria da Feira, o pelotão enfrenta uma segunda semana mais exigente. O percurso atravessa a região do Douro e segue em direção ao Gerês, acumulando dificuldades montanhosas que prometem animar a luta pela camisola amarela.



A etapa que termina nas Termas do Gerês apresenta duas importantes contagens de montanha de primeira categoria e é apontada como um dos momentos-chave da prova. Segue-se a ligação entre Melgaço e Fafe, uma jornada propícia a ataques tardios antes do derradeiro confronto entre os candidatos à geral.





Todas as atenções estarão, contudo, centradas na nona etapa, entre Paredes e Mondim de Basto. Pela primeira vez na história da Volta, os corredores vão subir duas vezes o Monte Farinha. Todas as atenções estarão, contudo, centradas na nona etapa, entre Paredes e Mondim de Basto. Pela primeira vez na história da Volta, os corredores vão subir duas vezes o Monte Farinha.





Antes da tradicional chegada ao Santuário de Nossa Senhora da Graça, o percurso inclui ainda uma inédita passagem pelo Alto de Carvalhais, numa variante da mesma serra que poderá tornar a etapa decisiva para o desfecho da corrida.



A última tirada liga a Maia ao Porto e inclui um circuito urbano pelos centros históricos do Porto e de Vila Nova de Gaia. O traçado menos linear do que em anos anteriores poderá dificultar o controlo das equipas dos sprinters e abrir espaço para surpresas na discussão da vitória da etapa final.





Na estrada estarão 119 ciclistas distribuídos por 17 equipas, mais oito corredores do que na edição anterior. Entre as formações presentes destaca-se a UAE Emirates, única representante do WorldTour, acompanhada pelas espanholas Euskaltel-Euskadi e Burgos Burpellet BH, além das principais equipas portuguesas. Na estrada estarão 119 ciclistas distribuídos por 17 equipas, mais oito corredores do que na edição anterior. Entre as formações presentes destaca-se a UAE Emirates, única representante do WorldTour, acompanhada pelas espanholas Euskaltel-Euskadi e Burgos Burpellet BH, além das principais equipas portuguesas.





Com um percurso mais equilibrado, uma chegada à Torre, um contrarrelógio a meio da prova e uma inédita dupla subida à Senhora da Graça, a Volta a Portugal de 2026 reúne os ingredientes para uma das edições mais imprevisíveis dos últimos anos.





Volta a Portugal. quase um século de história sobre duas rodas

A Volta a Portugal em Bicicleta é a mais importante prova velocipédica nacional e uma das corridas por etapas mais antigas do mundo. A primeira edição disputou-se em 1927, inspirada em competições como o Tour de France e o Giro de Itália, numa iniciativa promovida pelos jornais Diário de Notícias e Os Sports. O primeiro vencedor da história foi António Augusto Carvalho. No próximo ano assinalam-se 100 anos desde a realização da primeira Volta a Portugal, um marco histórico para uma das mais antigas corridas por etapas do mundo.

Ao longo de quase um século, a corrida transformou-se num dos maiores acontecimentos desportivos portugueses, atravessando sucessivas gerações e percorrendo praticamente todas as regiões do país. A prova sofreu algumas interrupções ao longo da sua história, mas consolidou-se como a principal competição do calendário nacional de ciclismo. Ao longo de quase um século, a corrida transformou-se num dos maiores acontecimentos desportivos portugueses, atravessando sucessivas gerações e percorrendo praticamente todas as regiões do país. A prova sofreu algumas interrupções ao longo da sua história, mas consolidou-se como a principal competição do calendário nacional de ciclismo.