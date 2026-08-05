Volta a Portugal. Bicicletas e ciclistas regressam hoje à grande prova de ciclismo nacional

edição deste ano surge com novidades e marca o início de um novo ciclo na principal prova velocipédica nacional, agora organizada pela empresa espanhola Emesports, que sucede à Podium Sports. O percurso foi desenhado para proporcionar oportunidades tanto aos velocistas como aos trepadores, com um equilíbrio entre etapas planas, montanhosas e um contrarrelógio individual.
Uma das principais novidades desta edição é precisamente a mudança do contrarrelógio para a quinta etapa. Habitualmente reservado para os últimos dias da corrida, o exercício individual contra o relógio realiza-se este ano a 10 de agosto, entre Anadia e Águeda, numa distância de 17,4 quilómetros, podendo influenciar a classificação geral ainda antes da segunda metade da prova.
As três primeiras etapas em linha apresentam perfis relativamente acessíveis e deverão favorecer chegadas ao sprint. O percurso passa pela Lourinhã, Sintra, Sines, Albufeira, Beja e Elvas, assinalando também o regresso da Volta ao Alentejo e ao Algarve, regiões que não integravam o trajeto da corrida há vários anos.
A primeira grande seleção entre os candidatos à vitória final deverá acontecer na quarta etapa, com a chegada à Torre, na Serra da Estrela. A subida de categoria especial constitui, uma vez mais, uma das maiores dificuldades de toda a corrida e deverá começar a definir as hierarquias entre os favoritos.
Depois do contrarrelógio e do dia de descanso em Santa Maria da Feira, o pelotão enfrenta uma segunda semana mais exigente. O percurso atravessa a região do Douro e segue em direção ao Gerês, acumulando dificuldades montanhosas que prometem animar a luta pela camisola amarela.
A etapa que termina nas Termas do Gerês apresenta duas importantes contagens de montanha de primeira categoria e é apontada como um dos momentos-chave da prova. Segue-se a ligação entre Melgaço e Fafe, uma jornada propícia a ataques tardios antes do derradeiro confronto entre os candidatos à geral.
Todas as atenções estarão, contudo, centradas na nona etapa, entre Paredes e Mondim de Basto. Pela primeira vez na história da Volta, os corredores vão subir duas vezes o Monte Farinha. Antes da tradicional chegada ao Santuário de Nossa Senhora da Graça, o percurso inclui ainda uma inédita passagem pelo Alto de Carvalhais, numa variante da mesma serra que poderá tornar a etapa decisiva para o desfecho da corrida.
A última tirada liga a Maia ao Porto e inclui um circuito urbano pelos centros históricos do Porto e de Vila Nova de Gaia. O traçado menos linear do que em anos anteriores poderá dificultar o controlo das equipas dos sprinters e abrir espaço para surpresas na discussão da vitória da etapa final.
Na estrada estarão 119 ciclistas distribuídos por 17 equipas, mais oito corredores do que na edição anterior. Entre as formações presentes destaca-se a UAE Emirates, única representante do WorldTour, acompanhada pelas espanholas Euskaltel-Euskadi e Burgos Burpellet BH, além das principais equipas portuguesas. Com um percurso mais equilibrado, uma chegada à Torre, um contrarrelógio a meio da prova e uma inédita dupla subida à Senhora da Graça, a Volta a Portugal de 2026 reúne os ingredientes para uma das edições mais imprevisíveis dos últimos anos.
Volta a Portugal. quase um século de história sobre duas rodas
A Volta a Portugal em Bicicleta é a mais importante prova velocipédica nacional e uma das corridas por etapas mais antigas do mundo. A primeira edição disputou-se em 1927, inspirada em competições como o Tour de France e o Giro de Itália, numa iniciativa promovida pelos jornais Diário de Notícias e Os Sports. O primeiro vencedor da história foi António Augusto Carvalho.
No próximo ano assinalam-se 100 anos desde a realização da primeira Volta a Portugal, um marco histórico para uma das mais antigas corridas por etapas do mundo.
Ao longo de quase um século, a corrida transformou-se num dos maiores acontecimentos desportivos portugueses, atravessando sucessivas gerações e percorrendo praticamente todas as regiões do país. A prova sofreu algumas interrupções ao longo da sua história, mas consolidou-se como a principal competição do calendário nacional de ciclismo.
A chegada da televisão contribuiu decisivamente para a popularização da Volta. A RTP tornou-se ao longo das décadas a principal montra da corrida, levando diariamente as imagens da caravana a milhões de portugueses e transformando a prova numa verdadeira viagem pelo país, através das suas paisagens, tradições e património.
A edição que hoje arranca é a 87.ª da história da competição. Embora a primeira Volta tenha ocorrido em 1927, vários anos sem realização da prova, especialmente em períodos de instabilidade política e económica, explicam a diferença entre os quase 100 anos decorridos e o número de edições efetivamente disputadas.
Alguns números da Volta
🚴 1.ª edição: 1927
🏁 Edição atual: 87.ª (2026)
👑 Maior vencedor: David Blanco (5 triunfos)
🚲 Maior pelotão: 179 corredores (2000)
🇵🇹 Recordista português de vitórias: Marco Chagas (4 triunfos)
📏 Extensão da prova em 2026: 1.430 quilómetros
A edição que hoje arranca é a 87.ª da história da competição. Embora a primeira Volta tenha ocorrido em 1927, vários anos sem realização da prova, especialmente em períodos de instabilidade política e económica, explicam a diferença entre os quase 100 anos decorridos e o número de edições efetivamente disputadas.
Entre os grandes nomes da história da corrida destacam-se Marco Chagas, recordista de vitórias com quatro triunfos consecutivos entre 1982 e 1985, Joaquim Agostinho, uma das maiores figuras do ciclismo português, e o espanhol David Blanco, que conquistou cinco edições da prova.
Em 2026, a estação pública volta a assegurar uma ampla cobertura do evento, com mais de 70 horas de emissão em direto e o regresso do programa "Há Volta", reforçando uma ligação histórica entre a RTP e a principal corrida do ciclismo português.
Alguns números da Volta
🚴 1.ª edição: 1927
🏁 Edição atual: 87.ª (2026)
👑 Maior vencedor: David Blanco (5 triunfos)
🚲 Maior pelotão: 179 corredores (2000)
🇵🇹 Recordista português de vitórias: Marco Chagas (4 triunfos)
📏 Extensão da prova em 2026: 1.430 quilómetros
👥 Participantes em 2026: 119 corredores de 17 equipas
Etapas
Etapas da Volta a Portugal em bicicleta - Edição de 2026.
Total: 1.430 quilómetros.
- 05 ago: Prólogo, Lisboa - Lisboa, 6,5 km (CRI).
- 06 ago: 1.ª Etapa, Lourinhã - Sintra (Queluz), 157,1 km.
- 07 ago: 2.ª Etapa, Sines - Albufeira, 180,4 km.
- 08 ago: 3.ª Etapa, Beja - Elvas, 182,2 km.
- 09 ago: 4.ª Etapa, Figueiró dos Vinhos - Covilhã (Torre), 154,6 km.
- 10 ago: 5.ª Etapa, Anadia - Águeda, 17,4 km (CRI).
- 11 ago: Dia de descanso.
- 12 ago: 6.ª Etapa, Santa Maria da Feira - Peso da Régua, 132,6 km.
- 13 ago: 7.ª Etapa, Vieira do Minho - Termas do Gerês, 153 km.
- 14 ago: 8.ª Etapa, Melgaço - Fafe, 166,8 km.
- 15 ago: 9.ª Etapa, Paredes - Mondim de Basto (Senhora da Graça), 142,3 km.
- 16 ago: 10.ª Etapa, Maia - Porto, 136,9 km.
Total: 1.430 quilómetros.
As equipas
Equipas inscritas na Volta a Portugal em bicicleta na 87.ª edição:
- WorldTeam:
- ProTeam:
- Continental:
Equipas inscritas na Volta a Portugal em bicicleta na 87.ª edição:
- WorldTeam:
- UAE Emirates (EAU).
- ProTeam:
- Euskaltel-Euskadi (Esp).
- Burgos Burpellet BH (Esp).
- Continental:
- Anicolor-Campicarn (Por).
- Feirense-Beeceler (Por).
- Tavira-Crédito Agrícola (Por).
- Efapel (Por).
- Credibom-LA Alumínios-Marcos Car (Por).
- Feira dos Sofás-Boavista (Por).
- GI Group Holding-Simoldes-UDO (Por).
- Aviludo-Louletano-Loulé (Por).
- Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua (Por).
- Óbidos Cycling Team (Por).
- NSN Development Team (Sui).
- Localiza Meoo-Swift Pro Cycling (Bra).
- APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery (EUA).
- Meridian Racing p/b De La Uz (EUA).