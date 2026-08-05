Volta a Portugal. Bicicletas e ciclistas regressam hoje à grande prova de ciclismo nacional

O percurso deste ano inclui uma inédita dupla subida ao Monte Farinha, com chegada à Senhora da Graça, e comnta com o regresso do contrarrelógio à primeira metade da competição. Participam nesta edição 119 ciclistas de 17 equipas. Fotos: Nuno Patrício e Lusa Arquivo

Volta a Portugal. Bicicletas e ciclistas regressam hoje à grande prova de ciclismo nacional

A 87.ª Volta a Portugal em bicicleta arranca esta quarta-feira, em Lisboa, com um prólogo individual de 6,5 quilómetros, dando início a uma competição que se prolonga até 16 de agosto. Uma prova que conta com uma inédita dupla ascensão à Senhora da Graça e um contrarrelógio colocado a meio da corrida, num percurso que atravessa o país ao longo de 1.430 quilómetros, e que termina no Porto.

 edição deste ano surge com novidades e marca o início de um novo ciclo na principal prova velocipédica nacional, agora organizada pela empresa espanhola Emesports, que sucede à Podium Sports. O percurso foi desenhado para proporcionar oportunidades tanto aos velocistas como aos trepadores, com um equilíbrio entre etapas planas, montanhosas e um contrarrelógio individual.

Foto: Nuno Patrício - RTP
Uma das principais novidades desta edição é precisamente a mudança do contrarrelógio para a quinta etapa. Habitualmente reservado para os últimos dias da corrida, o exercício individual contra o relógio realiza-se este ano a 10 de agosto, entre Anadia e Águeda, numa distância de 17,4 quilómetros, podendo influenciar a classificação geral ainda antes da segunda metade da prova.

As três primeiras etapas em linha apresentam perfis relativamente acessíveis e deverão favorecer chegadas ao sprint. O percurso passa pela Lourinhã, Sintra, Sines, Albufeira, Beja e Elvas, assinalando também o regresso da Volta ao Alentejo e ao Algarve, regiões que não integravam o trajeto da corrida há vários anos.

Foto: Nuno Patrício - RTP
A primeira grande seleção entre os candidatos à vitória final deverá acontecer na quarta etapa, com a chegada à Torre, na Serra da Estrela. A subida de categoria especial constitui, uma vez mais, uma das maiores dificuldades de toda a corrida e deverá começar a definir as hierarquias entre os favoritos.


Depois do contrarrelógio e do dia de descanso em Santa Maria da Feira, o pelotão enfrenta uma segunda semana mais exigente. O percurso atravessa a região do Douro e segue em direção ao Gerês, acumulando dificuldades montanhosas que prometem animar a luta pela camisola amarela.

A etapa que termina nas Termas do Gerês apresenta duas importantes contagens de montanha de primeira categoria e é apontada como um dos momentos-chave da prova. Segue-se a ligação entre Melgaço e Fafe, uma jornada propícia a ataques tardios antes do derradeiro confronto entre os candidatos à geral.

Foto: Nuno Patrício - RTP
Todas as atenções estarão, contudo, centradas na nona etapa, entre Paredes e Mondim de Basto. Pela primeira vez na história da Volta, os corredores vão subir duas vezes o Monte Farinha. Antes da tradicional chegada ao Santuário de Nossa Senhora da Graça, o percurso inclui ainda uma inédita passagem pelo Alto de Carvalhais, numa variante da mesma serra que poderá tornar a etapa decisiva para o desfecho da corrida.

A última tirada liga a Maia ao Porto e inclui um circuito urbano pelos centros históricos do Porto e de Vila Nova de Gaia. O traçado menos linear do que em anos anteriores poderá dificultar o controlo das equipas dos sprinters e abrir espaço para surpresas na discussão da vitória da etapa final.

Foto: Nuno Patrício - RTP
Na estrada estarão 119 ciclistas distribuídos por 17 equipas, mais oito corredores do que na edição anterior. Entre as formações presentes destaca-se a UAE Emirates, única representante do WorldTour, acompanhada pelas espanholas Euskaltel-Euskadi e Burgos Burpellet BH, além das principais equipas portuguesas. Com um percurso mais equilibrado, uma chegada à Torre, um contrarrelógio a meio da prova e uma inédita dupla subida à Senhora da Graça, a Volta a Portugal de 2026 reúne os ingredientes para uma das edições mais imprevisíveis dos últimos anos.

Foto: Nuno Patrício - RTP
Volta a Portugal. quase um século de história sobre duas rodas

A Volta a Portugal em Bicicleta é a mais importante prova velocipédica nacional e uma das corridas por etapas mais antigas do mundo. A primeira edição disputou-se em 1927, inspirada em competições como o Tour de France e o Giro de Itália, numa iniciativa promovida pelos jornais Diário de Notícias e Os Sports. O primeiro vencedor da história foi António Augusto Carvalho.
No próximo ano assinalam-se 100 anos desde a realização da primeira Volta a Portugal, um marco histórico para uma das mais antigas corridas por etapas do mundo.

Ao longo de quase um século, a corrida transformou-se num dos maiores acontecimentos desportivos portugueses, atravessando sucessivas gerações e percorrendo praticamente todas as regiões do país. A prova sofreu algumas interrupções ao longo da sua história, mas consolidou-se como a principal competição do calendário nacional de ciclismo.
A chegada da televisão contribuiu decisivamente para a popularização da Volta. A RTP tornou-se ao longo das décadas a principal montra da corrida, levando diariamente as imagens da caravana a milhões de portugueses e transformando a prova numa verdadeira viagem pelo país, através das suas paisagens, tradições e património.
Foto: Nuno Patrício - RTP
A edição que hoje arranca é a 87.ª da história da competição. Embora a primeira Volta tenha ocorrido em 1927, vários anos sem realização da prova, especialmente em períodos de instabilidade política e económica, explicam a diferença entre os quase 100 anos decorridos e o número de edições efetivamente disputadas.

Entre os grandes nomes da história da corrida destacam-se Marco Chagas, recordista de vitórias com quatro triunfos consecutivos entre 1982 e 1985, Joaquim Agostinho, uma das maiores figuras do ciclismo português, e o espanhol David Blanco, que conquistou cinco edições da prova.

Foto: Nuno Patrício - RTP
Em 2026, a estação pública volta a assegurar uma ampla cobertura do evento, com mais de 70 horas de emissão em direto e o regresso do programa "Há Volta", reforçando uma ligação histórica entre a RTP e a principal corrida do ciclismo português.



Foto: Nuno Patrício - RTP
Alguns números da Volta
🚴 1.ª edição: 1927

🏁 Edição atual: 87.ª (2026)

👑 Maior vencedor: David Blanco (5 triunfos)

🚲 Maior pelotão: 179 corredores (2000)

🇵🇹 Recordista português de vitórias: Marco Chagas (4 triunfos)

📏 Extensão da prova em 2026: 1.430 quilómetros

👥 Participantes em 2026: 119 corredores de 17 equipas

Foto: Nuno Patrício - RTP
Etapas
Etapas da Volta a Portugal em bicicleta - Edição de 2026.

  • 05 ago: Prólogo, Lisboa - Lisboa, 6,5 km (CRI).
  • 06 ago: 1.ª Etapa, Lourinhã - Sintra (Queluz), 157,1 km.
  • 07 ago: 2.ª Etapa, Sines - Albufeira, 180,4 km.
  • 08 ago: 3.ª Etapa, Beja - Elvas, 182,2 km.
  • 09 ago: 4.ª Etapa, Figueiró dos Vinhos - Covilhã (Torre), 154,6 km.
  • 10 ago: 5.ª Etapa, Anadia - Águeda, 17,4 km (CRI).
  • 11 ago: Dia de descanso.
  • 12 ago: 6.ª Etapa, Santa Maria da Feira - Peso da Régua, 132,6 km.
  • 13 ago: 7.ª Etapa, Vieira do Minho - Termas do Gerês, 153 km.
  • 14 ago: 8.ª Etapa, Melgaço - Fafe, 166,8 km.
  • 15 ago: 9.ª Etapa, Paredes - Mondim de Basto (Senhora da Graça), 142,3 km.
  • 16 ago: 10.ª Etapa, Maia - Porto, 136,9 km.

Total: 1.430 quilómetros.

Foto: Nuno Patrício - RTP
As equipas
Equipas inscritas na Volta a Portugal em bicicleta na 87.ª edição:

- WorldTeam:
  • UAE Emirates (EAU).

- ProTeam:
  • Euskaltel-Euskadi (Esp).
  • Burgos Burpellet BH (Esp).

- Continental:
  • Anicolor-Campicarn (Por).
  • Feirense-Beeceler (Por).
  • Tavira-Crédito Agrícola (Por).
  • Efapel (Por).
  • Credibom-LA Alumínios-Marcos Car (Por).
  • Feira dos Sofás-Boavista (Por).
  • GI Group Holding-Simoldes-UDO (Por).
  • Aviludo-Louletano-Loulé (Por).
  • Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua (Por).
  • Óbidos Cycling Team (Por).
  • NSN Development Team (Sui).
  • Localiza Meoo-Swift Pro Cycling (Bra).
  • APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery (EUA).
  • Meridian Racing p/b De La Uz (EUA).