Volta a Portugal. Primeiros dias selecionaram candidatos à vitória, mas primeiro descansa-se

por Horácio Antunes - Antena 1

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Já passaram seis dias desde que saíram para a estrada os ciclistas que se propuseram a realizar a Volta a Portugal em Bicicleta. Nesta primeira semana, os cerca de 700 quilómetros de estrada já selecionaram os principais candidatos à vitória final.

Mas ainda está tudo em aberto para se saber quem será o vencedor.

Esta terça-feira é dia de descanso, para recuperar forças, até porque as etapas que se avizinham exigem esforço redobrado.

Amanhã, a volta regressa com a partida é ser dada da capital das bicicletas, Águeda, tendo como destino a Guarda, numa distância de 175,2 quilómetros.

