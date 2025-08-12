Volta a Portugal. Primeiros dias selecionaram candidatos à vitória, mas primeiro descansa-se

Mas ainda está tudo em aberto para se saber quem será o vencedor.





Esta terça-feira é dia de descanso, para recuperar forças, até porque as etapas que se avizinham exigem esforço redobrado.





Amanhã, a volta regressa com a partida é ser dada da capital das bicicletas, Águeda, tendo como destino a Guarda, numa distância de 175,2 quilómetros.



