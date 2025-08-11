Volta a Portugal. Quinta etapa liga Lamego a Viseu

Em véspera de dia de descanso, o pelotão cumpre 155,5 quilómetros desde Lamego, com a Avenida da Europa, tradicional ‘palco’ das chegadas a Viseu, a acolher um previsível final ao sprint, numa jornada que se espera tranquila para o novo líder da geral.







Uma prova que ontem teve alteração no precurso devido ao incêndio que lavrava na Serra do Alvão e que obrigou a paragem do pelotão, ao quilómetro 132,3, após a meta volante de Vila Real, com os ciclistas a percorrerem 20 quilómetros neutralizados, num percurso alternativo, até à Campeã, onde a corrida foi retomada uma hora mais tarde e quando faltavam 42 quilómetros para o alto da Senhora da Graça.





Um problema que levou mesmo a organização da 86ª Volta a Portugal a apelar a "todos os adeptos, e publico em geral, que pretendam acompanhar ao vivo a passagem da "'Caravana'" da prova, para a necessidade do cumprimento integral das proibições determinadas pelo prolongamento da situação de alerta, devido ao risco de incendio florestal, até dia 13 de agosto.



A Festa da “Volta”, nunca, pela negligencia de alguns incautos, deveria representar um acréscimo de preocupação para as autoridades e, em particular, para os milhares de homens e mulheres que abnegadamente travam, a ingrata, luta contra os incêndios.



Vigilância Redobrada! Todos Somos Agentes de Proteção Civil!"





Um apelo assinado pelo diretor da prova, Joaquim Gomes.

A Volta está quase a meio e deixa Trás-os-Montes para entrar em terras da Beira.















De recordar que a Antena 1 leva aos ouvintes esta Volta a Portugal em Bicicleta, com a reportagem dos jornalistas Pedro Ribeiro e Horácio Antunes.