Volta. Joaquim Gomes destaca pontos fulcrais da prova

Foto: Nuno Veiga-Lusa

O exercício individual contra o cronómetro dos 125 ciclistas inscritos começará às 15h21, com a saída do espanhol Guillermo García (Rádio Popular-Paredes-Boavista), e terminará cerca de duas horas depois, quando o especialista Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) se fizer à estrada, às 17h25.



Os ciclistas partem com um minuto de diferença entre si e terão pela frente 3,6 quilómetros, com partida e chegada na Avenida da Europa, num percurso totalmente plano e rápido entre rotundas.



A 84.ª Volta a Portugal disputa-se entre hoje e 20 de agosto, num total de 1.600,5 quilómetros, de Viseu a Viana do Castelo.