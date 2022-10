World Skate Games. Ana e Pedro Walgode conquistam medalha de ouro em Pares de Dança

Os atletas portugueses foram campeões dos Jogos Mundiais, campeões da Europa, campeões nacionais e agora campeões do mundo.



Esta é a primeira vez que Portugal tem um par campeão do mundo no escalão máximo da Patinagem Artística.



Esta é a quarta medalha para Portugal nestes World Skate Games, na especialidade de Dança.