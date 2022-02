Zicky recebe prémio de melhor jogador do campeonato europeu

Foto: EPA

Zicky foi eleito melhor jogador do campeonato europeu de futsal. O pivô do Sporting, de 20 anos, marcou três golos na fase final do Europeu, disputado nos Países Baixos, incluindo os dois da vitória após reviravolta frente à Espanha, por 3-2, nas meias-finais.