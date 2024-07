77% dos comboios suprimidos com Fectrans a falar em mais de 70% de adesão à greve

O sindicalista José Manuel Oliveira refere que, no geral, só estão a circular os comboios abrangidos pelos serviços mínimos. Os trabalhadores esperam que a CP e o Ministério das Infraestruturas chamem os sindicatos para negociar.Um dos motivos desta greve, diz o sindicato, é o acordo de 2023 que continua por cumprir.A administração da CP emitiu entretanto um comunicado em que refere que “alguns dirigentes sindicais afetos aos sindicatos que convocaram a greve de hoje têm prestado declarações à imprensa que não correspondem à verdade.”A Comboios de Portugal diz neste comunicado que esteve “sempre disponível para reunir, ouvir e negociar com os sindicatos, tendo reunido diversas vezes e a última dessas reuniões ocorrido na tarde do passado sábado, com o intuito de chegar a um acordo relativo à revisão do Regulamento de Carreiras da empresa.”O que tem acontecido, refere a CP, é que, “cada vez que o Conselho de Administração da CP tenta satisfazer alguma das reivindicações destes sindicatos com o objetivo de alcançar a desconvocação da greve, estes sindicatos surgem com uma nova exigência de conteúdo pecuniário.”

A CP apela por isso ao “bom senso dos sindicatos, reiterando que a CP continua disponível para negociar e satisfazer as reivindicações dos sindicatos, desde que estas não ponham em causa a sustentabilidade da empresa e os postos de trabalho dos restantes trabalhadores.”







Confrontado pela Antena 1 com este comunicado da Comboios de Portugal, o sindicalista da Fectrans José Manuel Oliveira diz que na reunião de sábado a CP apareceu com um documento escrito que nada tinha a ver com o acordado oralmente nas negociações.





A greve dos trabalhadores ferroviários levou esta segunda-feira à supressão de 299 dos 413 comboios programados.