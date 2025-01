Altice vai mudar marca institucional para Meo

A operadora justificou a alteração com o objetivo de "simplificar a comunicação e unificar a sua presença no mercado sob uma identidade única", explicou fonte oficial, questionada pela Lusa.

Desta forma, as marcas institucionais assumem a marca Meo, nomeadamente a Fundação Altice que passa a Fundação Meo e a Altice Cuidados de Saúde passa a Meo Cuidados Saúde.

"Este caminho de simplificação de marcas e comunicação iniciou-se em 2023, como é exemplo disso a Meo Empresas", acrescentou a empresa liderada por Ana Figueiredo, sem revelar, contudo, o custo desta mudança.

Além do segmento empresarial, a marca Meo também endereça os serviços para o mercado residencial.

O anúncio tinha sido feito pela operadora a todas as organizações representativas dos trabalhadores (ORTs) numa reunião que decorreu na terça-feira, 28 de janeiro, e surge numa altura em o grupo fundado por Patrick Drahi está a estudar vender ativos em Portugal separadamente, e não a operação como um todo, como chegou a estar em cima da mesa.

Os sindicatos e a comissão de trabalhadores "ficaram a saber que irá existir um `rebranding` [mudança de imagem]" e que vai deixar de haver a "marca Altice para passar a ser 100%", informou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV) em comunicado emitido hoje.

No documento, a entidade sindical detalhou ainda que a Geodesia voltará a ser Meo Serviços Técnicos, mas que no toca à Altice Labs, o quartel-general de inovação do grupo, ainda está por decidir.

"A alteração não teve a nossa oposição, uma vez que se trata de uma marca forte no setor, e com esta mudança estamos em crer que vem contribuir para reforçar e valorizar a marca Meo, isto é, "uma nova cara lavada" ou "limpar a imagem" sobre o que mais de negativo aconteceu nos últimos anos", lembra o SINTTAV.