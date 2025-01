Autarquia de Vila Nova de Gaia lamenta que Governo mantenha portagens na A29

Foto: António Antunes - RTP

A autarquia considera que a abolição de portagens é um claro fator de competitividade para as empresas e que naturalmente traz ganhos para a população local.



Por isso, fala numa clara injustiça e vai insistir junto do Governo para o fim do pagamento de portagens.



O movimento de utentes dos serviços públicos já aplaudiu a decisão tomada pelo Governo de abolir as portagens, mas continua a exigir a eliminação na A28, entre Matosinhos e Póvoa do Varzim, e também na A29, em Vila Nova de Gaia.



O movimento pede também a retirada das portagens na região de Aveiro, na A17, A25 e A29, assim como na A41 e A42 - Matosinhos, Maia, Valongo, Santo Tirso, Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras.



A organização alega que nestas estradas não há alternativas de mobilidade para além das vias que são cobradas.