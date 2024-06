Banco central da Áustria defende que é muito cedo para descer taxas de juro

"A minha interpretação é que a inflação ainda não foi vencida", disse Robert Holzmann, membro do Conselho de Governadores do BCE, aos media, confirmando que na quinta-feira foi o único a opor-se à descida da taxa fixa de operações principais de refinanciamento para 4,25%.

Holzmann, que chegou ao cargo em 2019 como candidato do partido de extrema-direita FPÖ, então no Governo, garantiu agora que com esta oposição queria "enviar um sinal".

Da parte do banco austríaco, esta posição explica-se pela revisão em alta que o próprio Banco Central Europeu (BCE) acaba de fazer das previsões de inflação média para a zona euro, designadamente para 2,5% em 2024 e 2,2% em 2025, mais duas décimas em ambos os casos do que o previsto anteriormente.

Na quinta-feira, o BCE desceu em 25 pontos base as três taxas de juro diretoras.

A taxa fixa de operações principais de refinanciamento recuou para 4,25%, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez desceu para 4,5% e a de facilidade permanente de depósito para 3,75%.