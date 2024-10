Banco de Portugal reviu em baixa a previsão de crescimento da economia

Depois de apresentar as novas previsões, o governador Mário Centeno pediu aos portugueses para fazerem poupanças.



A instituição estima também um aumento significativo do contributo do investimento nos próximos dois anos. O Banco de Portugal mostra-se mais pessimista do que governo sobre evolução da economia este ano e alerta que política orçamental do executivo terá de ser ajustada numa fase de menor expansão económica.



As novas estimativas do BdP alinham com as da OCDE.



Já a Comissão Europeia prevê uma expansão de 1,7%, o Conselho das Finanças Públicas de 1,8% e o Fundo Monetário Internacional de 1,9%.