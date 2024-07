BCE. Christine Lagarde diz que trabalho sobre inflação não terminou

O encontro do Banco Central Europeu realiza-se há dez anos em Sintra.



Este é um encontro sobre a política monetária, numa altura em que a inflação está a descer na Europa.



A abertura será feita com um discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE.



Amanhã, haverá um painel sobre os choques geopolíticos que junta o governador do Banco do Brasil com Lagarde e com o presidente da Reserva Federal Americana.



Christine Lagarde diz que o trabalho de trazer a inflação para os dois por cento ainda não terminou.