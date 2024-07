BEI financia projetos de transição verde em 2.700 milhões de euros em 2023

O BEI, em 2023, mais do que duplicou o montante em compromissos na área da transição ecológica, para um recorde de 2.700 milhões de euros, os valores dos financiamentos para projetos de adaptação climática.

Segundo a instituição, estes investimentos são fundamentais para reforçar a resiliência contra o impacto das alterações climáticas e estão em consonância com o objetivo de dedicar a projetos de adaptação, até 2025, 15% do financiamento do BEI para a ação climática.

Em 2023, foram lançadas várias iniciativas de aconselhamento para apoiar as autoridades na melhoria da resposta pós-catástrofe e da resiliência das estruturas construídas às condições meteorológicas extremas provocadas pelas alterações climáticas, como a seca.

Estas iniciativas incluem assistência a Portugal, entre outros Estados-membros, "no âmbito de investimentos em barreiras contra inundações e na adaptação às alterações climáticas em transportes e cuidados de saúde", segundo o relatório.

De acordo com dados do relatório de sustentabilidade de 2023 do BEI, os 5,2 milhões de toneladas equivalem à pegada ecológica anual de cerca de 520 mil lares europeus.

Com capital detido pelos Estados membros, o BEI é uma instituição de financiamento a longo prazo da União Europeia que financia investimentos que contribuam para a concretização dos objetivos estratégicos comunitários.