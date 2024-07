Bolsas europeias em forte baixa, arrastadas pelo pessimismo em Wall Street

Às 09:15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a baixar 1,24% para 505,95 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,78%, 1,82% e 1,22%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,39% e 2,07%, respetivamente.

Depois de abrir a descer, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando às 09:15 o principal índice, o PSI, a baixar 2,60% para 6.719,58 pontos.

O pessimismo instalou-se em Wall Street na quarta-feira, com os índices bolsistas norte-americanos a sofrerem as piores perdas desde 2022, depois de os relatórios de contas da Tesla e da Alphabet terem contribuído para tirar o ímpeto dos investidores em torno da tecnologia de inteligência artificial.

O Dow Jones fechou a descer 1,25% para 39.853,87 pontos, contra o máximo, de 41.198,08 pontos, desde que foi criado em 1896, e o Nasdaq, criado em 08 de fevereiro de 1971, a recuar 3,64% para 17.342,41 pontos, contra o novo máximo de 18.647,45 pontos verificado em 10 de julho.

Os resultados da Tesla e da Alphabet não foram desastrosos, mas levantaram questões entre os investidores sobre quais os outros `pesos pesados` do mercado cujos resultados da primavera poderão ficar aquém das expectativas, disse Sam Stovall, analista de investimentos da CFRA, citado pela AP.

A Tesla caiu 12,3% depois de reportar uma queda de 45% no lucro da primavera, e os ganhos ficaram aquém das previsões dos analistas.

As expectativas de lucro são elevadas para as empresas americanas em geral, mas particularmente para o pequeno grupo de ações conhecido como os "Sete Magníficos". A Alphabet, a Amazon, a Apple, a Meta Platforms, a Microsoft, a Nvidia e a Tesla precisam de continuar a apresentar um crescimento poderoso, depois de terem sido responsáveis pela maior parte da subida do S&P 500 para máximos este ano.

Durante a sessão de hoje, dia que é feriado em Espanha, os investidores não contarão com grandes referências macroeconómicas, exceto a publicação dos dados do PIB dos Estados Unidos, enquanto prossegue a apresentação de mais resultados empresariais.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, desciam para 2,439%, contra 2,442% na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu hoje em baixa, a cotar-se a 81,20 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 81,71 dólares na quarta-feira.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0832 dólares, contra 1,0851 dólares na sessão anterior.