Cabo Verde é o único país africano na Web Summit Lisboa com stand próprio

Cabo Verde mostra os projetos de 15 `startups` nas áreas de e-commerce, saúde e bem-estar, recrutamento, marketing digital, entre outras áreas, com uma delegação de mais de 30 pessoas.

Em paralelo, vai decorrer, hoje, um encontro dedicado aos projetos tecnológicos do arquipélago, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa.

As ações são dinamizadas pela Cabo Verde Digital (CVD), plataforma do Governo de Cabo Verde que tem como objetivo reforçar a comunidade da TIC e apoiar a criação do ecossistema digital através da formação e do empreendedorismo tecnológico.

É a entidade estatal responsável por levar `startups` cabo-verdianas a eventos internacionais, com foco no empreendedorismo, inovação e tecnologia, através do programa #GoGlobal.

Na Web Summit, "as `startups` representarão a diversidade das soluções cabo-verdianas e a essência vibrante de um ecossistema que está em constante crescimento", apontou a CVD.

Originários das ilhas de Santiago, São Vicente e Maio, os projetos inovadores baseiam-se em "propostas disruptivas" que a Cabo Verde Digital pretende apresentar à rede internacional de líderes, investidores e parceiros estratégicos.

"Estar presente na Web Summit, mais um ano, e organizar o evento `Cabo Verde Nação Digital` são dois marcos significativos, pois são fundamentais para o crescimento sustentável e global do nosso país, reafirmando o compromisso do arquipélago com o ecossistema digital", destacou Milton Cabral, coordenador da Cabo Verde Digital.

Outras iniciativas na carteira da CVD incluem ações de formação em programação para jovens, bolsas para criação de empresas e apoio público para atrair nómadas digitais para o arquipélago.

A iniciativa #GoGlobal já teve este ano nove missões no exterior e beneficiou 44 jovens, segundo dados da Cabo Verde Digital.

A Web Summit, considerada uma das maiores `cimeiras` tecnológicas, arrancou na segunda-feira em Lisboa, com um recorde histórico de 3.000 `startups`, sendo esperados mais de 70.000 participantes e cerca de 1.000 investidores.

O evento, que termina na quinta-feira, volta a ter Paddy Cosgrave na liderança e entre os oradores confirmados estão Lidiane Jones, presidente executivo (CEO) da Bumble, o artista Pharrell Williams e Kuo Zhang, presidente da Alibaba.com.