Caixa paga ao Estado. CGD vai reembolsar mais 300 milhões

Em comunicado, o banco diz que, na próxima semana, vai entregar ao acionista 300 milhões de euros de dividendos extraordinários. Com este reembolso, fica integralmente paga a recapitalização da Caixa.



Em 2017, o Estado injetou dois mil e 500 milhões de euros no banco público.



A Caixa diz que a decisão de reembolsar o acionista é justificada pela capacidade do banco de gerar lucros e de melhorar a rentabilidade de forma consistente.



O reembolso teve luz verde do Banco Central Europeu, já que a caixa ultrapassava os limites mínimos dos rácios de capital fixados pelo regulador europeu.



No total, com este dividendo extraordinário, a Caixa entrega ao Estado mais de 800 milhões de euros só este ano.