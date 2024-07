Cofina regista regista lucro de 844 mil euros contra prejuízo um ano antes

Em comunicado, a Cofina refere que no semestre "o resultado líquido ascendeu a 844,2 mil euros, valor que compara positivamente com os 178 mil negativos registados no mesmo período do ano anterior".

"A Cofina entregou um total de 48,2 milhões de euros aos seus acionistas", sendo que "este montante, já liquidado, inclui o pagamento de um dividendo extraordinário referente a reservas em resultado da operação de venda da Cofina Media (dona do CM, Negócios e Record) à Expressão Livre, a que se juntam os valores pagos aos acionistas fruto da redução do seu capital social através da amortização de ações", refere o grupo.

Além disso, "é intenção dos acionistas, conforme expresso por maioria na assembleia-geral de acionistas realizada no dia 26 de outubro de 2023, analisar a oportunidade e a conveniência de iniciar o processo de procura de alternativas de investimento para os valores em balanço".

Nesse sentido, "cabe ao Conselho de Administração essa tomada de decisão, quando oportuna, tendo em conta os desenvolvimentos nos processos em curso na esfera da sociedade".

De acordo com a deliberação da assembleia-geral anual de 29 de maio, "foi realizada a distribuição de um dividendo extraordinário de 1,10 euros por ação, num total de 11,3 milhões de euros resultante de lucros acumulados e outras reservas financeiras, nomeadamente as provenientes da transação realizada com a Expressão Livre".

Além desta operação, os acionistas aprovaram também avançar com uma redução do capital social da Cofina através amortização de ações.

"Com a passagem de 102.565.836 ações para 10.256.584 ações, foi entregue aos acionistas da sociedade um valor de 40 cêntimos de euro por título, perfazendo 36,9 milhões de euros", adianta o grupo.

Em resultado destas duas operações, concretizadas já no decurso de julho, a rubrica `Caixa e equivalentes de caixa` reduziu-se "num montante de 48,2 milhões de euros". Dos 53,4 milhões de euros registados nessa rubrica a 30 de junho, "restam atualmente 5,2 milhões de euros".

O total dos ativos correntes da Cofina no final do primeiro semestre ascendia a 53,6 milhões de euros, enquanto o total do ativo era de 57,5 milhões.

Do total do ativo da Cofina "fazem parte 3,6 milhões de euros classificados como `Ativos não correntes detidos para venda`, montante esse que se refere à participação de 50% na Vasp -- Distribuidora de Publicações".

"A Cofina tem a expectativa de que a venda dessa posição, que tinha sido acordada previamente à concretização da transação de venda da Cofina Media, ocorra no segundo semestre de 2024", a qual será realizada por um total de 4,5 milhões de euros.

Entretanto hoje foi divulgado que a Autoridade da Concorrência (AdC) adotou uma decisão de não oposição "com condições e obrigações" na operação de compra da Vasp à Cofina pela Palavras de Prestígio, do dono do grupo Bel, Marco Galinha.