Costa acredita que Bruxelas vai ganhar "tranquilidade" com OE2018

RTP22 Nov, 2017, 14:09 / atualizado em 22 Nov, 2017, 14:41 | Economia

À margem de uma visita à Escola das Armas, em Mafra, o primeiro-ministro comentou as considerações de Bruxelas sobre a proposta orçamental do Governo para o próximo ano, lembrando que as previsões do Governo nos documentos orçamentais de 2016 e 2017 "estavam mais próximas da realidade" e que os "riscos identificados pela Comissão Europeia" acabaram por não se confirmar.



Nos documentos do pacote de outono do Semestre Europeu, divulgados esta quarta-feira pela Comissão Europeia, o executivo comunitário apontou a existência de “riscos de não cumprimento” e de “não conformidade” com os requisitos presentes no Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), tanto em 2017 como em 2018.António Costa disse esta quarta-feira estar "seguro" que esse será também o cenário para o ano de 2018 e lembrou que a votação do Orçamento na especialidade começou esta quarta-feira. Para a próxima semana, dia 27 de novembro, está marcada a votação final global."Estamos a iniciar a votação na especialidade. Tenho a confiança que ao longo desta votação na especialidade o Orçamento será certamente melhorado mas não será enfraquecido", sublinhou o chefe de Governo.Costa acredita ainda que este Orçamento será capaz de "cumprir as metas" de redução do défice e de "redução sustentada" da dívida portuguesa, e que Bruxelas irá ganhar "tranquilidade" com o documento "mês após mês".Em resposta aos jornalistas, o primeiro-ministro mostrou-se convicto que esse cenário é possível com uma melhoria simultânea do rendimento das famílias, com a melhoria das condições de investimento para as empresas e com a aposta na qualidade dos serviços públicos.