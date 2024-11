Crescimento económico. Bruxelas mantém previsões para Portugal

Bruxelas mantém a estimativa de crescimento económico de Portugal abaixo das previsões do governo. Aponta para 1,7% este ano e 1,9% e 2025. Quanto ao excedente orçamental, a previsão da Comissão Europeia é de 0,6% este ano, e 0,4% em 2025, neste caso acima do estimado pelo executivo.

Em relação ao rácio da dívida dívida pública, Bruxelas prevê que continue a diminuir, mas a um ritmo mais lento: 95,7% do PIB este ano e 92,9% em 2025



O documento revê ainda em alta inflação para 2,6% este ano e 2,1% no próximo.



De resto, as previsões económicas de outono trazem um cenário misto para Portugal e para a Europa, tendo em conta as incertezas globais, devido aos conflitos na Ucrânia e Médio Oriente, e aos riscos de uma guerra comercial com os Estados Unidos e China, como contam os correspondentes da RTP em Bruxelas, Paulo Dentinho e Rui Manuel Silva.