EDP Renováveis assegura contratos para 133 MW de capacidade solar na Europa

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP, que detém a 71,3% da EDP Renováveis (EDPR), detalhou que os contratos dizem respeito a projetos solares localizados em Itália, Alemanha e França.

"A EDP já assegurou mais de 70% dos cerca de 10 GW [gigawatts] estabelecidos como objetivo de adições para a EDPR no período de 2024-2026, anunciado na revisão do Plano Estratégico em maio de 2024, continuando a reforçar o seu perfil de baixo-risco e a estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia", refere a energética na mesma nota.